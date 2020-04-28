2020-04-28T15:01:17+03:00
Общество

В Орловской области закроют нелегальный психоневрологический интернат

Пациентов отправили в стационарные учреждения соцобслуживания
Наталья Меркулова
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В Орловской области закроют нелегальный психоневрологический интернат до устранения нарушенийВ Орловской области закроют нелегальный психоневрологический интернат до устранения нарушенийФото: Архив "КП"
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Скандальная история с нелегальным психоневрологическим интернатом в Глазуновском районе, куда незаконно поместили 47 инвалидов, прогремела в СМИ еще в начале этого года. Содержались пациенты в чудовищных условиях.

Попали они в орловский филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна» из государственных специализированных интернатных учреждений. Однако у филиала не оказалось лицензии и реальной возможности обеспечивать безопасность психически больных и недееспособных людей.

После смерти нескольких человек за расследование взялись сотрудники прокуратуры и следственных органов. Как выяснилось, 47 путевок на лечение в нелегальном интернате выдали с июля по сентябрь 2019-го года должностные лица Департамента социальной защиты.

- В результате незаконных действий должностных лиц допущены нарушения прав граждан на психиатрическую помощь, социальную защиту и социальное обслуживание. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - ранее рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время Советский районный суд города Орла удовлетворил иск прокурора Глазуновского района и приостановил деятельности интерната до полного устранения нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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