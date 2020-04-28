Орловец узнал о том, что у него украли телефон и деньги от полицейских

28 Апр 2020 2020-04-28T14:34:51+03:00

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Орловские полицейские раскрыли в Верховском районе кражу еще до того, как владелец пропажи обратился за помощью. Мужчина даже не подозревал, что исчезновение телефона и денег со счета связано с его приятелем.

Оказалось, товарищи устроили очередное застолье, пили и вскоре один из них решил поживиться чужим гаджетом с установленным на нем мобильным банком. Несколько нехитрых действий и 12 тысяч рублей отправились в карман воришке, а вернее его знакомых. Ведь именно им он перевел деньги.

О том, что произошла кража полицейские из оперативной информации, поступившей в отделение уголовного розыска ОМВД России по Верховскому району. Вскоре 37-летний орловец был задержан.

- В беседе с полицейскими он не стал отрицать свою причастность к совершенному преступлению. В настоящее время похищенный телефон изъят, возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU