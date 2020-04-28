Орловская область дополнительно закупит средства индивидуальной защиты на 50 млн рублей
Орловская область дополнительно закупит средств индивидуальной защиты на сумму свыше 50 млн рублей. Большинство контрактов заключили напрямую с заводами и официальными представителями.
Уже дополнительно приобретены комбинезоны биологической защиты, порядка 4,5 тысяч респираторов с классом защиты FFP3, бахилы, перчатки, очки, всё необходимое для полного укомплектования медперсонала.
Закупка проходит за счет федеральных средств, выделенных Правительством РФ для борьбы с COVID-19.
- Совместно с Росхимзащитой и частными организациями закупаем средства индивидуальной защиты по адекватной цене. Первые партии уже стали поступать в регион. В связи с дефицитом средств защиты, считаю, что их запасы должны быть как минимум на месяц вперед. Жизнь и здоровье наших медиков должны быть на первом месте», - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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