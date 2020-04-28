Непогода надвигается на Орловскую область

28 Апр 2020 2020-04-28T13:47:07+03:00

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На Орловскую область надвигается непогода. В МЧС жителей региона предупредили: в ближайшие пару дней на территории региона ожидается сильный ветер.

Как сообщает региональный метеоцентр, с 21 часа 28 апреля по 21 час 29 апреля облачность будет переменной. Ночью сильных дождей не ожидается, в дневное время пройдут кратковременные. Ветер придет с юго-запада, его скорость в среднем 8-13,а днем местами порывы достигнут и 15-20 м/с. Воздух прогреется до +3..+8 ночью, днем будет +11...+16 тепла.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

ИСТОЧНИК KP.RU