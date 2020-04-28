СМИ: в Орловской области умер третий пациент с коронавирусом
Это пожилой мужчина
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области скончался еще один пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Из жизни ушел пожилой мужчина.
Об этом сообщило местное интернет-издание "Орловские новости" со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что пациент был 1937 года рождения, он умер в больнице им. Семашко прошлой ночью.
Получается, что скончавшийся стал уже третьим орловцем с диагнозом коронавирус, ушедшим из жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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