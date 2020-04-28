Первая репетиция авиапарада в Орле запланирована на 28 апреля
В Орловской области Парад Победы в этом году будет авиационным. Первая репетиция пролета экипажей запланирована на сегодняшний день, 28 апреля.
9 мая парад для орловцев устроят 8 экипажей реактивных воздушных судов СУ-8. Летчики таким образом поздравят жителей региона с праздником 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Экипажи проведут три тренировки: 28, 30 апреля и накануне 9 мая. Первый тренировочный полет летчиков запланирован сегодня в 14.50, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
Орловцев попросили не пугаться при виде самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU