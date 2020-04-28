Первая репетиция авиапарада в Орле запланирована на 28 апреля

28 Апр 2020 2020-04-28T12:24:53+03:00

Экипажи СУ-8 должны пролететь над городом во второй половине дня

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В Орловской области Парад Победы в этом году будет авиационным. Первая репетиция пролета экипажей запланирована на сегодняшний день, 28 апреля.

9 мая парад для орловцев устроят 8 экипажей реактивных воздушных судов СУ-8. Летчики таким образом поздравят жителей региона с праздником 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Экипажи проведут три тренировки: 28, 30 апреля и накануне 9 мая. Первый тренировочный полет летчиков запланирован сегодня в 14.50, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Орловцев попросили не пугаться при виде самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU