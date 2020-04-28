Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 апреля

28 Апр 2020 2020-04-28T11:53:09+03:00

Больше всего зараженных, по прежнему, в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Рассказываем, в каких городах и районах есть новые заразившиеся и сколько всего человек заболели в каждом из муниципальных образований

Изменить размер текста: A A

В Орловской области на 28 апреля 2020 года подтверждено 460 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это число - инфицированные за весь период мониторинга. Рассказываем, в каких районах есть новых зараженные и сколько всего подхвативших COVID-19 в каждом их муниципальных образований области.

Как сообщил глава региона Андрей Клычков, из 53 новых заболевших 6 человек из Орловского района, 15 из самого Орла, 15 - Мценск и Мценский район, 1 - Шаблыкинский, 6 - Новодеревеньковский, 1 - Колпнянский, 2 Троснянский, 1 - Покровский, 6 - Урицкий района.

Данные оперативного штаба

Общая география такова ,по данным оперативного штаба региона. Орел - 132 человека, Мценск и Мценский район - 95 человек, Болховский район - 40 человек, Орловский район - 38 человек.

Указанные районы в "лидерах" по числу инфицированных за весь период. Далее ситуация складывается так: Урицкий район - 27 человек, Залегощенский - 16, Покровский - 15, Свердловский и Новосильский - по 14 человек, Хотынецкий и Новодеревеньковский - по10, Ливны и Ливенский район - 9. Знаменский и Верховский районы - по 8 инфицированных, Троснянский - 5, Шаблыкинский - 4, Глазуновский - 3, Кромской и Должанский - по 2, Колпнянский и Корсаковский - по 1.

ИСТОЧНИК KP.RU