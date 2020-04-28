2020-04-28T11:30:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Антирекорд: в Орловской области еще 53 человека заразились коронавирусом

Таким образом на 28 апреля число заболевших за весь период составило уже 460 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Количество зараженных возросло до 460 человекКоличество зараженных возросло до 460 человекФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области подтвердилось еще 53 случая заражений коронавирусной инфекцией, что за сутки является антирекордом для региона. Таким образом на 28 апреля общее число подхвативших коронавирус составило 460 человек.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, из 53 новых заразившихся 7 - приезжие, а 46 человек заразились контактным путем. География заболевания на сегодняшний день такая: 6 человек из Орловского района, 15 из самого Орла, 15 - Мценск и Мценский район, 1 - Шаблыкинский, 6 - Новодеревеньковский, 1 - Колпнянский, 2 Троснянский, 1 - Покровский, 6 - Урицкий район.

Информацию по новым зараженным озвучил оперативный штаб страны. Всего в России за сутки выявлено 6 тысяч 411 случаев заражения. Орловская область сегодня - на 20 месте по количеству новых случаев инфицирования. Всего по стране летальных случаев за сутки - 72, в Орловской области новых скончавшихся нет.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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