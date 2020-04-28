Коронавирус в Орловской области: как дистанционно оформить налоговые льготы
В УФНС России по Орловской области рассказали, как можно оформить налоговые льготы не выходя из дома. Публикуем инструкцию по дистанционному оформлению.
В налоговой отмечают, что если право на льготу появилось в 2019 году (по налогам земельному, транспортному, на иущество), то можно воспользоваться "Личным кабинетом налогоплательщика". Нужно воспользовать либо учетной записью портала Госуслуг либо логином или паролем, выданными в налоговой. В личном кабинете есть вкладка "Жизненные ситуации", а там раздел с подачей заявления на льготу.
В разделе заполняются данные об объекте имущества, указываются сроки, реквизиты подтверждающего льготу документа. Можно привязать и электронные копии документов в разных форматах. В течение 30 дней налоговый орган рассмотрит заявление.
- Помимо Налогового Кодекса льготы могут быть установлены нормативными актами регионов и муниципальных образований. Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих на территории Орловской области, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», - отмечают в пресс-службе УФНС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU