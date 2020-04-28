2020-04-28T10:05:45+03:00
Звезды

Еще три спектакля онлайн покажет орловский театр "Свободное пространство"

Зрителям предлагают познакомиться с драмой, мюзиклом и музыкально-пластической притчей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Орловский театр для детей и молодежи "Свободное пространство" в период ограничительных мер по коронавирусу продолжает радовать зрителя, показывая спектакли онлайн. На этой неделе орловцам предлагают познакомиться (или вспомнить!) драму, мюзикл и музыкально-пластическую притчу.

Сегодня, 28 апреля, в 19.00 можно будет посмотреть драму "Украденное счастье". В ней три человека оказываются втянутыми в водоворот страстей, из которого нет выхода, потому что борьба за любовь идет уже не на жизнь, а на смерть. (16+)

В четверг 30 апреля в 12.00+ театралам покажут музыкально-пластическую притчу "Белый клык" по произведению Джека Лондона. Это не просто рассказ о судьбе одного волка, а история о Природе и Человеке, об их разнообразных и сложных взаимодействиях, противостояниях и взаимопроникновениях. А еще это история о Любви. (6+)

В субботу 2 мая в 17.00 можно будет посмотреть спектакль "Моя прекрасная леди". Мюзикл по мотивам произведения Бернарда Шоу расскажет историю о перевоплощении простой цветочницы в утонченную и изящную леди. (12+)

Ссылка на каждый из спектаклей будет доступна еще в течение 5 дней с момента показа каждого из них. Следите за обновлениями в официальной группе театра Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле предпринимателей наказали за торговлю венками возле кладбища в период самоизоляции
Коронавирус в Орле: одного из зараженных пациентов отсоединили от аппарата ИВЛ
В Орловской области закроют нелегальный психоневрологический интернат
Орловец узнал о том, что у него украли телефон и деньги от полицейских
Орловская область дополнительно закупит средства индивидуальной защиты на 50 млн рублей
Непогода надвигается на Орловскую область
СМИ: в Орловской области умер третий пациент с коронавирусом
Орловцев из аварийного дома на Серпуховской переселили во временное жилье
Первая репетиция авиапарада в Орле запланирована на 28 апреля
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 апреля
Антирекорд: в Орловской области еще 53 человека заразились коронавирусом
Коронавирус в Орловской области: как дистанционно оформить налоговые льготы
Еще три спектакля онлайн покажет орловский театр "Свободное пространство"
В Орле пять организаторов подпольных игровых зон отправятся под суд
В облцентре стартовала интернет-акция «Орел помнит своих героев»
33 топиарные фигуры и 35 тысяч цветов украсят Орел этой весной
Парад Победы-2020 в Орловской области будет авиационным
Жителям Орловской области бесплатно раздадут медицинские маски
Шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн
Андрей Клычков о коронавирусе: "Мы увеличиваем масштабы борьбы с COVID-19"
В Орловской области 28 медработников заболели коронавирусом
Жители Орловского района нашли в своем огороде авиабомбу
Больше 10 тысяч жителей Орловской области сдали тест на коронавирус
Смертельное ДТП: в Орле водитель иномарки погиб после столкновения с маршруткой
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 апреля
20-летняя девушка попала в больницу после ДТП на Комсомольской улице в Орле
Сбербанк облегчил выплаты по кредитам физлиц на 58,1 млрд рублей
Орловцам окажут психологическую помощь в период самоизоляции