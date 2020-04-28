Еще три спектакля онлайн покажет орловский театр "Свободное пространство"

28 Апр 2020 2020-04-28T10:05:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловский театр для детей и молодежи "Свободное пространство" в период ограничительных мер по коронавирусу продолжает радовать зрителя, показывая спектакли онлайн. На этой неделе орловцам предлагают познакомиться (или вспомнить!) драму, мюзикл и музыкально-пластическую притчу.

Сегодня, 28 апреля, в 19.00 можно будет посмотреть драму "Украденное счастье". В ней три человека оказываются втянутыми в водоворот страстей, из которого нет выхода, потому что борьба за любовь идет уже не на жизнь, а на смерть. (16+)

В четверг 30 апреля в 12.00+ театралам покажут музыкально-пластическую притчу "Белый клык" по произведению Джека Лондона. Это не просто рассказ о судьбе одного волка, а история о Природе и Человеке, об их разнообразных и сложных взаимодействиях, противостояниях и взаимопроникновениях. А еще это история о Любви. (6+)

В субботу 2 мая в 17.00 можно будет посмотреть спектакль "Моя прекрасная леди". Мюзикл по мотивам произведения Бернарда Шоу расскажет историю о перевоплощении простой цветочницы в утонченную и изящную леди. (12+)

Ссылка на каждый из спектаклей будет доступна еще в течение 5 дней с момента показа каждого из них. Следите за обновлениями в официальной группе театра Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU