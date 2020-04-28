28 Апр 2020 2020-04-28T10:00:29+03:00

В Орле пять организаторов подпольных игровых зон отправятся под суд. Фото: СУ СК России по Орловской области

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Орловские следователи закончили расследование по делу об организации незаконных азартных игр в областном центре. Объем уголовного дела составил 19 томов. Вскоре его рассмотрят в суде.

Следствием установлено, что пять орловцев с 1 марта 2018 года по 29 мая 2019 года организовали подпольный игровой зал с игровыми автоматами и компьютерами.

- От указанной незаконной игорной деятельности соучастники преступления извлекли доход в сумме не менее 45 800 рублей. В ходе расследования допрошены десятки свидетелей, проведено более 20 осмотров предметов и документов, 8 компьютерно-технических экспертиз по изъятому игровому оборудованию, 10 обысков и выемок, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU