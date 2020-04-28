2020-04-28T09:39:08+03:00
75 лет Великой Победы

В облцентре стартовала интернет-акция «Орел помнит своих героев»

Жителям города предлагают поделиться историей подвига своих родственников, участников Великой Отечественной войны
Наталья Меркулова
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В облцентре стартовала интернет-акция «Орел помнит своих героев»В облцентре стартовала интернет-акция «Орел помнит своих героев»
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27 апреля в Орле стартовала интернет-акция «Орел помнит своих героев». Каждый желающий может поделиться историей подвига своих родственников, участников Великой Отечественной войны.

Собранные материалы в День Победы разместят на официальном сайте администрации города и в группе «Отдел молодежной политики администрации Орла» в соцсетях.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно до 7 мая отправить на электронный адрес mp57orla@yandex.ru краткое описание боевого пути (до 1500 символов), награды, фотография, ФИО, годы жизни и воинское звание своего героя. Также участников просят рассказать о степени родства с участников войны, указать свое имя, возраст, место учебы или вид деятельности.

- Цель акции — сохранить историческую память о героизме жителей Орла в годы Великой Отечественной войны и их боевых подвигах, вкладе тружеников тыла и партизан в общее дело Победы, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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