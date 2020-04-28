28 Апр 2020 2020-04-28T09:21:20+03:00

33 топиарные фигуры и 35 тысяч цветов украсят Орел этой весной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Этой весной в Орле появится 33 топиарные фигуры и 35 тысяч цветов, которые украсят городские клумбы. Об этом рассказал глава администрации города Александр Муромский.

Цветочные композиции и клумбы сделают в сквере Танкистов, на бульваре Победы, в сквере Гуртьева, в сквере Орловских партизан, в сквере Героев-Чернобыльцев, в сквере Воинов-интернационалистов, вдоль городских улиц и в парках.

- Сейчас орловские коммунальщики продолжают очищать дворы и улицы от мусора, красят мосты и пешеходные ограждения, благоустраивают воинские захоронения, - сообщил Александр Муромский на аппаратном совещании в областной администрации 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU