33 топиарные фигуры и 35 тысяч цветов украсят Орел этой весной
Этой весной в Орле появится 33 топиарные фигуры и 35 тысяч цветов, которые украсят городские клумбы. Об этом рассказал глава администрации города Александр Муромский.
Цветочные композиции и клумбы сделают в сквере Танкистов, на бульваре Победы, в сквере Гуртьева, в сквере Орловских партизан, в сквере Героев-Чернобыльцев, в сквере Воинов-интернационалистов, вдоль городских улиц и в парках.
- Сейчас орловские коммунальщики продолжают очищать дворы и улицы от мусора, красят мосты и пешеходные ограждения, благоустраивают воинские захоронения, - сообщил Александр Муромский на аппаратном совещании в областной администрации 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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