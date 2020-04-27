Жителям Орловской области бесплатно раздадут медицинские маски

27 Апр 2020 2020-04-27T19:43:28+03:00

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Жителям Орловской области медицинские маски раздадут бесплатно. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в ходе традиционного вечернего прямого эфира в соцсетях.

- Несмотря на то что сейчас непростая финансовая ситуация, мы выделяем средства и со среды выделяем маски для того, чтобы их распространять бесплатно жителям в общественном транспорте, в розничной сети, в медицинские учреждения, - отметил губернатор.

Дело в том, что с 29 апреля все жители Орловской области должны будут носить медицинские маски в общественных местах: транспорте, магазинах. Эта очередная мера предосторожноси, принятая в связи с распространением коронавируса. При этом нарушителей ждут штрафы. У орловцев возникло много вопросов в связи с этой мерой, в том числе обращали жители региона внимание и на невозможность порой приобрести защитные средства в аптеках, а также на финансовую сторону вопроса.

- Надеюсь, что этой меры на первых порах будет достаточно, чтобы у кого нет такой возможности, мы могли обеспечить (масками - ред.). Нужно человечно относиться к тем решениям, которые мы принимаем, - добавил Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU