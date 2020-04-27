Андрей Клычков о коронавирусе: "Мы увеличиваем масштабы борьбы с COVID-19"

27 Апр 2020 2020-04-27T16:54:51+03:00

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В Орловской области решено коечный фонд усиливают. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что масштабы борьбы с COVID-19 увеличиваются.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор посетил противотуберкулезный диспансер сегодня и проверил, как медицинское учреждения готовится к возможному приему пациентов с коронавирусом. Здесь развернуто 60 дополнительных коек, таким образом общий коечный фонд области увеличен до 430 мест. Помещения для инфицированных оснастили оборудованием для подачи кислорода, дополнительные баллоны закупили, так же как и средства индивидуальной защиты.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Пообщался с коллективом учреждения, и хочу отметить их по-настоящему боевой настрой. В случае, если ситуация с распространением коронавируса в регионе обострится, медицинский персонал диспансера готов дать профессиональный отпор вирусу, а мы, в свою очередь, продолжим оказывать медикам всю необходимую помощь и поддержку, - поделился Андрей Клычков итогами визита в своих социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU