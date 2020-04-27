В Орловской области 28 медработников заболели коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T16:32:10+03:00

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Сегодня, 27 апреля, на аппаратном совещании в областной администрации стало известно, что выросло число заболевших коронавирусом медицинских работников. За неделю в регионе зафиксировали 4 очага группового заражения.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, случаи заболевания подтверждены в Болховской ЦРБ (4 медицинских работника, 1 пациент), Мценской ЦРБ (7 медицинских работников, 2 уборщицы), Плещеевской ЦРБ (4 медицинских работника, 3 обеспечивающих сотрудника) и Болховском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками (1 воспитатель, 3 ребенка).

- В этих учреждениях проведены дополнительные противоэпидимические мероприятия. Болховский детский дом-интернат закрыт на карантин, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU