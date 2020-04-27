Жители Орловского района нашли в своем огороде авиабомбу

27 Апр 2020 2020-04-27T15:24:54+03:00

Такой "сюрприз" хранила в себе земля на территории частного домовладения под Орлом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Жители села Старцево в Орловском районе обнаружили "сюрприз", занимаясь полевыми работами. В огороде, на территории частного домовладения, земля хранила немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Участок обследовали на случай, если в земле сохранились и другие отголоски войныФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Инцидент случился сегодня утром. Хозяева участка вызвали спасателей. Взрывники извлекли снаряд из земли и обследовали участок металлоискателем, на случай, если с войны остались еще какие-то ее отголоски. Бомбу увезли в специальное место и уничтожили.

Немецкая авиабомба весом в 50 килограммов десятки лет пролежала в землеФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- За выходные дни спасатели-взрывники работали в трех районах области, где было изъято и уничтожено 176 единиц взрывоопасных предметов, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели напоминают, что снаряды военных лет опасны: подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент. Поэтому в случае, если вы нашли боеприпас, не трогайте его и звоните в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU