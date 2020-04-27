Больше 10 тысяч жителей Орловской области сдали тест на коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T15:02:03+03:00

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В Орловской области тест на коронавирус сдало больше 10 тысяч человек. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на сегодняшнем, 27 апреля, аппаратном совещании в обладминистрации.

В общей сложности, по словам руководителя ведомства, центром гигиены и эпидемиологии обследовано 10 662 человека. Из них более 5 тысяч сдали тест на вирус по эпидемиологическим показателям. Еще больше 1000 человек - те, кому поставлен диагноз внебольничная пневмония, 130 человек прошли исследование из-за гриппа и ОРВИ, а тех, кто не выезжал за пределы РФ и не имеет симптомов заболеваний оказалось чуть более 850 человек.

- Александр Румянцев акцентировал внимание на значительном увеличении темпов прироста заболеваемости за минувшую неделю. Он отметил, что структура заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области меняется в сторону увеличения процента контактных лиц. Большинство лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией – это лица, прибывшие из города Москвы и Московской области, а также лица, находящиеся с ними в контакте по месту проживания, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, на 27 апреля в Орловской области число зараженных коронавирусом превысило 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU