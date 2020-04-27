Смертельное ДТП: в Орле водитель иномарки погиб после столкновения с маршруткой

27 Апр 2020 2020-04-27T14:23:55+03:00

В Орле возле «Гринна» столкнулись маршрутка и иномарка. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

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27 апреля в 12 часов дня на Кромском шоссе возле ТЦ «Гринн» произошло ДТП - столкнулись иномарка «Мицубиси» и маршрутка. Легковушка протаранила металлическое пешеходное ограждение и вылетела на парковку.

Водитель автомобиля «Мицубиси» погиб на месте. Фото: //vk.com/interesting_orelФото: СОЦСЕТИ

Предварительно установлено, что водитель «Мицубиси» ехал по Кромскому шоссе со стороны улицы Машиностроительной в направлении переулка Бетонный и в районе дома № 4 по Кромскому шоссе врезался в стоящую маршрутку, а затем в ограждение и три припаркованные машины - «Опель», «Киа» и «Форд».

В момент ДТП пассажиров в марштрутке не было, она стояла на конечной остановке. Фото: //vk.com/interesting_orelФото: СОЦСЕТИ

Иномарка сильно искорежена. Есть пострадавшие. На месте работали спасатели регионального МЧС.

Водитель маршрутки в больнице. Фото: //vk.com/interesting_orelФото: СОЦСЕТИ

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» погиб на месте аварии. Пассажир легковушки и водитель автобуса доставлены в больницу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как уточнили в ведомстве, в момент ДТП пассажиров в марштрутке не было, она стояла на конечной остановке.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU