Смертельное ДТП: в Орле водитель иномарки погиб после столкновения с маршруткой
27 апреля в 12 часов дня на Кромском шоссе возле ТЦ «Гринн» произошло ДТП - столкнулись иномарка «Мицубиси» и маршрутка. Легковушка протаранила металлическое пешеходное ограждение и вылетела на парковку.
Водитель автомобиля «Мицубиси» погиб на месте. Фото: //vk.com/interesting_orelФото: СОЦСЕТИ
Предварительно установлено, что водитель «Мицубиси» ехал по Кромскому шоссе со стороны улицы Машиностроительной в направлении переулка Бетонный и в районе дома № 4 по Кромскому шоссе врезался в стоящую маршрутку, а затем в ограждение и три припаркованные машины - «Опель», «Киа» и «Форд».
В момент ДТП пассажиров в марштрутке не было, она стояла на конечной остановке. Фото: //vk.com/interesting_orelФото: СОЦСЕТИ
Иномарка сильно искорежена. Есть пострадавшие. На месте работали спасатели регионального МЧС.
Водитель маршрутки в больнице. Фото: //vk.com/interesting_orelФото: СОЦСЕТИ
- В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» погиб на месте аварии. Пассажир легковушки и водитель автобуса доставлены в больницу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Как уточнили в ведомстве, в момент ДТП пассажиров в марштрутке не было, она стояла на конечной остановке.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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