Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T12:43:51+03:00

Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено в самом Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Рассказываем, в каких районах есть заразившиеся и сколько таких

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В Орловской области на 27 апреля 2020 года подтверждено уже более 400 случаев заражения коронавирусом. За весь период мониторинга заболели 407 человек. Рассказываем, какова на сегодняшний день география распространения инфекции COVID-19.

Самое большое число заразившихся в Орле - 117 человек за все время. На втором месте Мценск и Мценский район - 80 человек, далее Болховский район - 40 и Орловский - 32 человека.

Информация оперативного штаба

Что касается других муниципальных образований, то картина следующая. Урицкий р-н - 21 заразившийся, Залегощенский - 16, Новосильский, Покровский и Свердловский - по 14 больных, Хотынецкий -10, Ливны и Ливенский район - 9 человек, Верховский и Знаменский - по 8, Малоархангельский - 6, Новодеревеньковский - 4, Шаблыкинский, Троснянский, Глазуновский - по 3 инфицированных, Кромской, Должнаский - по 2 и 1 человек заражен в Корсаковском районе.

Что касается пути инфицирования новых заразившихся, то большая часть подхватила коронавирус от тех, кто уже ранее заболел.

Информация оперативного штаба

У соседей Орловской области дела с распространением COVID-19 тоже обстоят не радужно. В Тульской области за сутки заразилось 69 человек (всего 713), в Липецкой 24 (всего 330), в Курской 69 (всего 525), в Брянской 43 (642 всего), в Калужской области - 56 человек (639 за весь период наблюдения).

ИСТОЧНИК KP.RU