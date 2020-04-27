27 Апр 2020 2020-04-27T12:27:36+03:00

20-летняя девушка попала в больницу после ДТП на Комсомольской улице в Орле. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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В субботу, 25 апреля, в Заводском районе Орла произошло ДТП. Водитель иномарки врезался в отечественную легковушку, пострадала 20-летняя девушка.

Авария случилась в начале 12 часов ночи на Комсомольской улице. Водитель автомобиля «Черри» позади «ВАЗа» и врезалась в него.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ» получила травмы и была госпитализирована отделение нейрохирургии, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU