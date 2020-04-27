Орловцам окажут психологическую помощь в период самоизоляции
В рамках проекта «МыВместеОрёл» в Орловской области оказывают бесплатную психологическую помощь. Профессиональные практикующие специалисты готовы выслушать, поддержать и проконсультировать орловцев в период самоизоляции.
Консультации проводят преподаватели профильных кафедр ОГУ имени Тургенева, Института развития образования, педагоги-психологи орловских школ и клинические психологи НКМЦ им. Зинаиды Круглой.
Они оказывают психологическую помощь заболевшим коронавирусом и их близким, людям, испытывающим страх и тревогу в ситуации пандемии, беременным женщинам и молодым мамам, родителям, детям, испытывающих стресс в период самоизоляции и так далее.
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Заявку на консультацию можно направить через сайт мырядом2020.рф, мобильное приложение ОНФпомощь, личные сообщения группы проекта «МыВместеОрёл» в соцсетях или просто позвонить по телефону 8 800 200 34 11.
- На данный момент обработано 37 запросов, большинство из них по проблеме взаимоотношений с детьми и супружеский отношений в период самоизоляции, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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