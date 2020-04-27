2020-04-27T11:35:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловцам окажут психологическую помощь в период самоизоляции

Бесплатную онлайн-консультацию можно получить несколькими способами
Наталья Меркулова
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Орловцам окажут психологическую помощь в период самоизоляцииОрловцам окажут психологическую помощь в период самоизоляции
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В рамках проекта «МыВместеОрёл» в Орловской области оказывают бесплатную психологическую помощь. Профессиональные практикующие специалисты готовы выслушать, поддержать и проконсультировать орловцев в период самоизоляции.

Консультации проводят преподаватели профильных кафедр ОГУ имени Тургенева, Института развития образования, педагоги-психологи орловских школ и клинические психологи НКМЦ им. Зинаиды Круглой.

Они оказывают психологическую помощь заболевшим коронавирусом и их близким, людям, испытывающим страх и тревогу в ситуации пандемии, беременным женщинам и молодым мамам, родителям, детям, испытывающих стресс в период самоизоляции и так далее.

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Заявку на консультацию можно направить через сайт мырядом2020.рф, мобильное приложение ОНФпомощь, личные сообщения группы проекта «МыВместеОрёл» в соцсетях или просто позвонить по телефону 8 800 200 34 11.

- На данный момент обработано 37 запросов, большинство из них по проблеме взаимоотношений с детьми и супружеский отношений в период самоизоляции, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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