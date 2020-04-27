Число заболевших коронавирусом в Орловской области превысило 400 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T12:37:09+03:00

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В Орловской области подтвердилось еще 44 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 27 апреля таким образом перевалило за четыре сотни и составило 407 человек.

Информацию о новых заболевших сообщил федеральный оперативный штаб. Всего за сутки в стране зафиксировано больше 6 тысяч случаев инфицирования COVID-19, общее число зараженных в России за весь период мониторинга - 87 147 человек.

В Орловской области динамика неутешительная. Как отметил глава региона Андрей Клычков, на заболеваемость влияет близость Орловщины к Москве. Сейчас специалисты увеличили количество проб на коронавирус. Это влияет на общую статистику. Новые зараженные: это приезжие из других регионов или заболевшие контактным путем. Орловцы заражаются целыми семьями. В настоящее время власти поставили задачу увеличить количество коек в медицинских учреждениях.

По сообщению оперативного штаба региона, из 44 новых заразившихся 36 заболели после контакта с инфицированными, остальные "привезли" коронавирус в Орел из других регионов. Новые заразившиеся есть в Орле (+21 человек), Болховском районе (+5), Орловском районе (+4), Свердловском (+1), Хотынецком (+2), Малоархангельском (+2),Покровском (+4), Новосильском (+1), Мценске и Мценском районе (+2), а также по 1 человеку в Должанском и Глазуновском районах.

Подробнее о географии распространения заболевания на 27 апреля в Орловской области читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU