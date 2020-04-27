В Орловском районе появился свой Сад памяти

27 Апр 2020 2020-04-27T10:45:38+03:00

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Орловская область продолжает участвовать во всероссийской акции «Сад памяти», в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно столько деревьев планируют посадить в этом году.

В нашем регионе в акции уже поучаствовали Тросна, Орел, Урицкий район, Малоархангельский и Залегощенский районы. Теперь к ним присоединился и Орловский район.

На прошедшей недели свой Сад памяти появился в районе деревни Сеножать Большекуликовского сельского поселения. Здесь высадили 300 молодых сосен.

- Сады памяти - живой памятник героям Великой Отечественной войны. Орловцы могут принять участие в акции дистанционно. Для этого необходимо высадить дерево на даче, сфотографировать и выложить в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. Информацию о местонахождении своего «Сада памяти» можно также нанести на интерактивную карту акции на сайте садпамяти2020.рф, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU