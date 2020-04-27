2020-04-27T10:06:50+03:00
Общество

Первомайское шествие в Орле не состоится из-за коронавируса

Празднование переходит в онлайн формат
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/club_proforelФото: vk.com/club_proforel
Изменить размер текста:

Первомайское шествие в этом году в Орловской области не состоится из-за коронавируса. Празднование маевки в 2020 году пройдет в онлайн формате.

Региональная федерация профсоюзов приняла решение отказаться от традиционных майских мероприятий: все-таки санитарно-эпидемиологическая обстановка не благополучная. Поэтому ни шествия, ни митинга не будет. Уже сейчас запущена акция с лозунгами "Коронавирус — не повод нарушать права работников!" и "Солидарность сильнее заразы!", которая пройдет до 1 мая включительно. Поучаствовать в ней сможет каждый, кто является членом профсоюза.

Необходимо сделать индивидуальную или групповую фотографию, на которой люди держат листок с написанным или напечатанным лозунгом акции. Приветствуется, если кроме одного из официальных лозунгов участник ниже добавит свой лозунг, отражающий ситуацию в регионе или на его предприятии.

Подробности можно узнать в официальной группе орловской Федерации профсоюзов вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24