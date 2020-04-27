Первомайское шествие в Орле не состоится из-за коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T10:06:50+03:00

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Первомайское шествие в этом году в Орловской области не состоится из-за коронавируса. Празднование маевки в 2020 году пройдет в онлайн формате.

Региональная федерация профсоюзов приняла решение отказаться от традиционных майских мероприятий: все-таки санитарно-эпидемиологическая обстановка не благополучная. Поэтому ни шествия, ни митинга не будет. Уже сейчас запущена акция с лозунгами "Коронавирус — не повод нарушать права работников!" и "Солидарность сильнее заразы!", которая пройдет до 1 мая включительно. Поучаствовать в ней сможет каждый, кто является членом профсоюза.

Необходимо сделать индивидуальную или групповую фотографию, на которой люди держат листок с написанным или напечатанным лозунгом акции. Приветствуется, если кроме одного из официальных лозунгов участник ниже добавит свой лозунг, отражающий ситуацию в регионе или на его предприятии.

Подробности можно узнать в официальной группе орловской Федерации профсоюзов вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU