В орловских колониях большая часть осужденных сидит за наркотики

27 Апр 2020 2020-04-27T09:53:30+03:00

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В УФСИН России по Орловской области состоялась коллегия-видеоконференция, на которой подвели промежуточные итоги года. Так, в исправительных учреждениях сократилось число осужденных за первый квартал 2020 года.

Число осужденных сократилось на 2,4% и составляет больше 3,5 тысяч человек. При этом большинство из них попали сюда за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: таких больше 1000 человек. А вот на втором месте - убийства. Это 590 осужденных. Далее идут кражи - воров в орловских колониях 545 человек. За разбой осуждено около полутора сотен человек, примерно столько же за грабежи. Еще больше сотни человек попали сюда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Что касается сроков, то большее число заключенных проведет в колониях от 5 до 10 лет, на втором месте сроки до 3 лет, на третьем - от 3 до 5.

- Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2596 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 95 осужденных старше 60 лет, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU