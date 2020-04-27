С 29 апреля орловцев обяжут в магазинах и общественном транспорте быть в масках

27 Апр 2020 2020-04-27T09:51:37+03:00

В магазине и транспорте - только в масках! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орловской области ужесточат ограничительные меры по коронавирусу. В частности, жители области обяжут ездить в общественном транспорте, ходить в магазины, больницы исключительно в защитных масках.

Впервые об этом сообщили 22 апреля во время заседания регионального оперативного штаба. В воскресном вечернем эфире глава региона Андрей Клычков вновь подтвердил информацию.

Со среды, 29 апреля, пользоваться общественным транспортом без защитных масок (либо респираторов) будет запрещено. То же касается магазинов, больниц. Водителей также обяжут использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Нарушителям грозят штрафы.

Напомним, до этого постановлением регионального правительства был введен ряд ограничений. С 6 апреля орловцев призвали самоизолироваться и выходить из дома только по особым поводам, соблюдая социальную дистанцию и пользуясь средствами защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU