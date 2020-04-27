В Орле задержали 36-летнего мужчину с амфетамином

27 Апр 2020 2020-04-27T09:30:32+03:00

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В Заводском районе Орла полицейские задержали 36-летнего мужчину с амфетамином. Сейчас ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу заинтересовались подозрительным мужчиной после поступления оперативной информации о его возможной причастности к незаконному обороту наркотиков. Вскоре сведения подтвердились.

Во время личного досмотра полицейские нашли у орловца полимерный сверток с неизвестным веществом. Его отправили в Экспертно-криминалистический центр УМВД, где подтвердилось - это амфетамин массой 1,01 грамма.

- В беседе с полицейскими мужчина пояснил, что приобрел данное наркотическое средство бесконтактным способом для личного потребления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Неконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU