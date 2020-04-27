Детский оркестр из Орла поборется за грант в два миллиона рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T09:18:53+03:00

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Детский духовой оркестр из Орла борется за грант в 2 миллиона рублей. Юные музыканты из "Прометея" участвуют во всероссийском конкурсе.

Из-за коронавируса конкурс проходит в онлайн формате. Музыканты записали и представили на суд жюри видеоролики своих выступлений. Ребята из "Прометея" исполнили несколько известных произведений. В настоящее время идет отборочный тур номинации "Духовой оркестр".

- Жюри приступило к оценке конкурсных программ участников. Всего в номинации «Духовые оркестры» заявлено 38 коллективов. Участники, набравшие наибольшее количество баллов будут рекомендованы для участия в очном этапе. По итогам 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат денежные гранты, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU