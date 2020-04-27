В Орле двое человек попали в больницу после ДТП на Раздольной

27 Апр 2020 2020-04-27T09:04:00+03:00

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Вчера, 26 апреля, в Северном районе Орла произошло ДТП. 56-летний мужчина и 28-летняя девушка попали в больницу.

Авария случилась на регулируемом перекрестке улиц Раздольная и Северная в районе 14:20 дня. 19-летний водитель на «Волге» ехал по Раздольной и начал поворот налево. В это время по улице в прямом направлении со стороны Михалицына ехал «Фольксваген» с 22-летним водителем за рулем.

Избежать столкновения не удалось. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарно-спасательной службы №2 и медики.

- В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля «ГАЗ 3110» и девушка, пассажир автомобиля «Фольксваген». Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU