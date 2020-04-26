2020-04-26T13:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

26 апреля: какова география заболеваемости коронавирусом в Орловской области

Рассказываем, в каких районах области больше всего случаев COVID-19
Наталья Меркулова
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В Орловской области выявлено еще 42 случая заражения коронавирусом. Таким образом на 26 апреля 2020 года общее число заразившихся за весь период мониторинга составило 363. Информацию о новых инфицированных озвучили в региональном оперативном штабе.

По представленным данным, из 42 новых инфецированных вернулись из других регионов 15 человек, остальные заразились контактным путем.

В разрезе муниципальных образований: 11 человек - Орел, 10 - Болхов и Болховский район, 5 - Мценск и Мценский район, по 3 - Орловский и Знаменский район, по 2 - Хотынецкий и Верховский районы, по 1 – Залегощенский, Должанский, Троснянский, Новосильский, Шаблыкинский и Свердловский район.

В целом на данный момент ситуация с географией распространения вируса следующая:

Больше всего заразившихся COVID-19 в Орле – 96 человек. На втором месте Мценск и Мценский район – 78 заразившихся, на третьем – Болховский район – 35.

Далее картина складывается следующим образом. Орловский район - 28, Урицкий - 21, Залегощенский - 16, Новосильский - 13, Покровский - 10, Свердловский - 13, Ливны и Ливенский район - 9, Хотынецкий, Знаменский и Верховский - 8, , Малоархангельский, Новодеревеньковский - по 4 больных, Шаблыкинский и Троснянский – 3, Кромской, Глазуновский - по 2, Корсаковский и Должанский – по 1 человеку.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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