2020-04-26T13:25:05+03:00
Коронавирус Covid-19

26 апреля: в Орловской области выявили еще 42 случая заражения коронавирусом

Общее число заболевших в регионе составило 363 человека
Наталья Меркулова
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В Орловской области выявлено еще 42 случая заражения коронавирусом. Таким образом на 26 апреля 2020 года общее число заразившихся за весь период мониторинга составило 363. Информацию о новых инфицированных озвучили в региональном оперативном штабе.

Согласно представленным данным, из 42 новых заболевших 15 прибыли из Москвы, а 27 заразились контактным путем. Все новые инфицированные в удовлетворительном состоянии.

В соседних регионах за сутки также зарегистрировал рост заболеваемости: Брянская область (+78 инфицированных), Курская (+67), Калужская (+70) и Тульская (+66). Всего по стране +6361 случай заражения.

О географии распространения коронавируса на Орловщине на сегодняшний день читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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