26 Апр 2020 2020-04-26T10:23:16+03:00

В Орловской области последняя неделя апреля будет дождливой, но теплой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Последняя неделя апреля не порадует жителей Орловской области сухой и безоблачной погодой. Зато, по прогнозам синоптиков, в регион придет потепление до +19 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 27 апреля в ночное время -2 градуса, днем воздух разогреется до +13. Облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 5 м/c, атмосферное давление 734 мм рт.ст.

Во вторник 28 апреля +2 градуса ночью, +12 днем. Вновь облачно и небольшой дождь, но возможны прояснения. Ветер сменит направление на западное и стихнет до 4 м/c, атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Со среды начнет теплеть. В темное время суток термометры покажут +3, днем воздух прогреется до +18. Пасмурно, дождливо, юго-западный ветер усилится до 7 м/с. Давление 738 мм рт.ст.

В четверг 30 числа погода вновь дождливая и пасмурная. Ночью +5, днем столбики термометров поднимутся до отметок в +17. Ветер южный со скоростью 4 м/с, атмосферное давление поднимется до 743 мм рт.ст.

Первый майский порадует теплом: ночью уже +8, днем +19 градусов. Ветер со скоростью 5 м/с сохранит направление. Барометры покажут 739 мм рт.ст. Все также дождь и облачно.

ИСТОЧНИК KP.RU