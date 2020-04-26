Глава администрации Орла проинспектировал работу дачных автобусов
В субботу, 25 апреля, в Орле официально стартовал дачный сезон. В рейс вышли дачные автобусы.
Утром глава городской администрации Александр Муромский вместе с сотрудниками ГИБДД проверил, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования на дачных маршрутах. Напомним, водители должны быть в медицинских масках, а салоны автобусов должны обрабатываться до и после каждого рейса.
Проверяющие побывали на обеих отправных точках - ж/д вокзале, откуда отправляется автобусы по маршруту №55 «Железнодорожный вокзал-Караческий дачи» и на 1-ой Посадской, откуда дачники уезжают по маршрутам №61 «Ул. 1-ая Посадская-озеро Светлая жизнь» и №65 «Ул. 1-ая Посадская-дачи Гать».
- Утренняя проверка показала, что скопления людей на остановках и в автобусах нет, никакого ажиотажа. Режим самоизоляции, конечно, отражается на всех процессах, на дачи сегодня едет гораздо меньше людей, чем в благоприятное время. Это с одной стороны радует, поскольку, чем больше людей остается дома, тем лучше для борьбы с пандемией, - рассказал Александр Муромский.
С расписанием дачных автобусов можно познакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU