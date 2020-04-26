2020-04-26T09:48:08+03:00
Общество

Глава администрации Орла проинспектировал работу дачных автобусов

Александр Муромский заглянул в автобусы нескольких маршрутов
Наталья Меркулова
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Глава администрации Орла проинспектировал работу дачных автобусов. Фото из Инстаграм Александра МуромскогоГлава администрации Орла проинспектировал работу дачных автобусов. Фото из Инстаграм Александра Муромского
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В субботу, 25 апреля, в Орле официально стартовал дачный сезон. В рейс вышли дачные автобусы.

Утром глава городской администрации Александр Муромский вместе с сотрудниками ГИБДД проверил, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования на дачных маршрутах. Напомним, водители должны быть в медицинских масках, а салоны автобусов должны обрабатываться до и после каждого рейса.

Проверяющие побывали на обеих отправных точках - ж/д вокзале, откуда отправляется автобусы по маршруту №55 «Железнодорожный вокзал-Караческий дачи» и на 1-ой Посадской, откуда дачники уезжают по маршрутам №61 «Ул. 1-ая Посадская-озеро Светлая жизнь» и №65 «Ул. 1-ая Посадская-дачи Гать».

- Утренняя проверка показала, что скопления людей на остановках и в автобусах нет, никакого ажиотажа. Режим самоизоляции, конечно, отражается на всех процессах, на дачи сегодня едет гораздо меньше людей, чем в благоприятное время. Это с одной стороны радует, поскольку, чем больше людей остается дома, тем лучше для борьбы с пандемией, - рассказал Александр Муромский.

С расписанием дачных автобусов можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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