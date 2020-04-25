25 Апр 2020 2020-04-25T14:19:50+03:00

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 25 апреля

Рассказываем, какие районы области затронула коронавирусная инфекция и где зараженных больше всего

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В Орловской области выявлено еще 25 случаев заражения коронавирусом. Таким образом на 25 апреля 2020 года общее число заразившихся за весь период мониторинга составило 321. Информацию о новых инфицированных озвучили в региональном оперативном штабе.

Как рассказал глава Орловской области Андрей Клычков, из 25 новых заболевших 7 прибыли из Москвы, а 18 заразились контактным путем. 90% заражений сейчас - контакты внутри семьи.

В разрезе муниципальных образований: 8 человек- Мценск и Мценский район, 6 - Орел , 4 - Свердловской район. По 2 больных из Залегощенского и Верховского районов. По 1 в городе Ливны, Урицком и Орловском районах.

В целом на данный момент ситуация с географией распространения вируса следующая:

Больше всего заразившихся COVID-19 в Орле – 85 человек. На втором месте Мценск и Мценский район – 73 заразившихся, на третьем – Болховский район – 25.

Далее картина складывается следующим образом. Орловский район - 25, Урицкий - 21, Залегощенский - 15, Новосильский - 12, Покровский - 10, Свердловский - 12, Ливны и Ливенский район - 9, Хотынецкий и Верховский - 6, Знаменский - 5, Малоархангельский, Новодеревеньковский - по 4 больных, Шаблыкинский, Кромской, Троснянский, Глазуновский - по 2, Корсаковский - 1 человек.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU