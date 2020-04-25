25 апреля: в Орловской области выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом
В Орловской области выявлено еще 25 случаев заражения коронавирусом. Таким образом на 25 апреля 2020 года общее число заразившихся за весь период мониторинга составило 321. Информацию о новых инфицированных озвучили в региональном оперативном штабе.
Как рассказал глава Орловской области Андрей Клычков, из 25 новых заболевших 7 прибыли из Москвы, а 18 заразились контактным путем. 90% заражений сейчас - контакты внутри семьи. Все новые инфицированные в удовлетворительном состоянии.
- Роспотребнадзор вышел на показатель в 1000 анализов за сутки. Тестирование продолжается. Ситуация находится на контроле, принимаются все необходимые системные меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей области, - пояснил губернатор.
О географии распространения коронавируса на Орловщине на сегодняшний день читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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