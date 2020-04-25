Краеведческий музей приглашает орловцев на интеллектуальную онлайн-игру
Орловский краеведческий музей приглашает жителей региона принять участие в интеллектуальной онлайн-игре, посвященной 75-ой годовщине Великой Победы. Стартует она 25 апреля в 17 часов.
Часовая игра пройдет в прямом эфире официальной группы музея в соцсетях vk.com/okmuseum. Участникам школьных и семейных команд предстоит пройти 4 тура, в каждом из которых будет 5 вопросов.
- В ходе игры команды смогут проверить и укрепить свои знания, познакомиться с неизвестными фактами и открыть для себя много нового. Важная часть игры - вопросы от музеев-партнеров международного проекта «Территория Победы», - рассказали «КП» в Орловском Краеведческом музее.
Чтобы стать участником, нужно до 15 часов 25 апреля отправить заявку на электронную почту okmpobeda75@yandex.ru. В письме необходимо указать название команды, ориентировочное число участников и по желанию категорию - «Семейная команда» или «Школьная команда».
По итогам игры будут выбраны победители в общем командном зачете, а также победители в категориях «Семейная команда» и «Школьная команда».
Регистрация и участие в игре - бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU