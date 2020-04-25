2020-04-25T09:49:39+03:00
Общество

Посиделки с приятелями закончились для орловца грабежом и потерей денег

Дерзкого воришку поймали, но свою «добычу» он уже потратил
Наталья Меркулова
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Посиделки с приятелями закончились для орловца грабежом и потерей денегПосиделки с приятелями закончились для орловца грабежом и потерей денегФото: Архив "КП"
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В Орловском районе очередные посиделки с распитием алкоголя закончились грабежом. Один из мужчин набросился на своего 47-летнего приятеля и отобрал у него деньги (2 тысячи рублей) и серебряное кольцо.

Грабитель угрожал избить товарища. Получив долгожданную добычу, он сбежал, а потерпевший отправился в полицию.

Вскоре полицейские нашли и задержали воришку. Оказалось, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- Деньги мужчина успел потратить, а похищенное кольцо изъяли полицейские. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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