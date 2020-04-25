Посиделки с приятелями закончились для орловца грабежом и потерей денег
В Орловском районе очередные посиделки с распитием алкоголя закончились грабежом. Один из мужчин набросился на своего 47-летнего приятеля и отобрал у него деньги (2 тысячи рублей) и серебряное кольцо.
Грабитель угрожал избить товарища. Получив долгожданную добычу, он сбежал, а потерпевший отправился в полицию.
Вскоре полицейские нашли и задержали воришку. Оказалось, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
- Деньги мужчина успел потратить, а похищенное кольцо изъяли полицейские. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU