Пять лучших орловских учителей могут получить грант 200 тысяч рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T09:28:49+03:00

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6 мая в Орловской области стартует конкурс на присуждение премий лучшим учителям за профессиональные достижения в 2020 году. По его итогам пять педагогов получат президентский грант в размере 200 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсе могут учителя со стажем не менее 3 лет и учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

В портфолио педагогом нужно представить копию решения коллегиального органа управления школы о выдвижении на конкурс, пакет документов подтверждающих опыт и стаж, а также методические разработки, грамоты, профессиональные публикации, успехи своих учеников и так далее.

Успеть заявку на участие и необходимые документы нужно до 15 мая. Рассматривать их будет конкурсная комиссия при региональном Департаменте образования.

- С полным текстом приказа от 10 апреля 2020 года № 521 о проведении конкурса можно ознакомиться на Портале Орловской области в разделе «Экономика и социальная сфера»/«Образование»/«Конкурсы». Имена победителей будут объявлены ко Дню учителя, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU