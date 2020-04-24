В Орле закроют предприятия, не соблюдающие правила безопасности по коронавирусу

24 Апр 2020 2020-04-24T20:21:54+03:00

Андрей Клычков рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе в ходе прямого эфира в соцсетях

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В Орле и области предприятия, нарушающие санитарные правила безопасности по коронавирусу, будут закрывать. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях.

Губернатор рассказал, что в постановление, которое регламентирует деятельность учреждений и организаций на период ограничений по пандемии, внесены изменения. А именно: разрешение на работу может быть отозвано. Стоит только нарушить строгие санитарные правила.

По словам Андрея Евгеньевича, закрыты организации-нарушители могут быть без предупреждения. Он отметил, что надеется на сознательность представителей бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU