Дачные автобусы в Орле начнут ходить с 25 апреля

24 Апр 2020 2020-04-24T17:23:55+03:00

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В Орле с завтрашнего дня, 25 апреля, запустят три дачных маршрута. Это автобус №55 «Железнодорожный вокзал — Карачевские дачи», №61 «Ул. 1-я Посадская — озеро «Светлая жизнь» и №65 «Ул. 1-я Посадская — дачи Гать». Мы публикуем расписание.

В пресс-службе администрации Орла отмечают, что все санитарные требования, связанные с распространением коронавируса, будут соблюдаться. Это касается дезинфекции салонов, использование масок и водителями, и пассажирами. Соблюдаются ли правила будут контролировать сотрудники ГИБДД. На 61 маршрут обещают поставить большие автобусы, так как он самый популярный.

Сохраняйте расписание:

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ИСТОЧНИК KP.RU