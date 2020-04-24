2020-04-24T17:23:55+03:00
Общество

Дачные автобусы в Орле начнут ходить с 25 апреля

Публикуем расписание маршрутов на 2020 год
Ольга СУПОНЕВА
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Автобусы на дачи Орла начнут ходить с 25 апреляАвтобусы на дачи Орла начнут ходить с 25 апреляФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле с завтрашнего дня, 25 апреля, запустят три дачных маршрута. Это автобус №55 «Железнодорожный вокзал — Карачевские дачи», №61 «Ул. 1-я Посадская — озеро «Светлая жизнь» и №65 «Ул. 1-я Посадская — дачи Гать». Мы публикуем расписание.

В пресс-службе администрации Орла отмечают, что все санитарные требования, связанные с распространением коронавируса, будут соблюдаться. Это касается дезинфекции салонов, использование масок и водителями, и пассажирами. Соблюдаются ли правила будут контролировать сотрудники ГИБДД. На 61 маршрут обещают поставить большие автобусы, так как он самый популярный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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