Житель Орловского района попался на хранении марихуаны

24 Апр 2020 2020-04-24T17:02:47+03:00

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Житель Орловской области попался на хранении наркотиков. 25 граммов марихуаны нашли у него полицейские, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в деревне Становое. В полицию поступил сигнал о том, что 46-летний местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. Так оно и вышло. В хозпостройке во дворе у орловца, который ранее уже имел проблемы с законом и был судим, сотрудники райотдела полиции нашли емкость с растительным наркотиком. Экспертиза показала: марихуана, общим весом 25 граммов.

- Гражданин пояснил, что хранил данное наркосодержащее растение для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU