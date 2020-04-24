2020-04-24T17:02:47+03:00
Происшествия

Житель Орловского района попался на хранении марихуаны

25 граммов наркотика обернулись для мужчины уголовным делом
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Инцидент произошел в Орловском районеИнцидент произошел в Орловском районеФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Житель Орловской области попался на хранении наркотиков. 25 граммов марихуаны нашли у него полицейские, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в деревне Становое. В полицию поступил сигнал о том, что 46-летний местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. Так оно и вышло. В хозпостройке во дворе у орловца, который ранее уже имел проблемы с законом и был судим, сотрудники райотдела полиции нашли емкость с растительным наркотиком. Экспертиза показала: марихуана, общим весом 25 граммов.

- Гражданин пояснил, что хранил данное наркосодержащее растение для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дачные автобусы в Орле начнут ходить с 25 апреля
Житель Орловского района попался на хранении марихуаны
В Орловской области создана комиссия по оценке качества дорог
В Орле продолжается дезинфекция улиц
Детским садам в Орловской области выделят 15 млн рублей на ремонт и оборудование
Россельхозцентр Орловской области: поддержка для аграриев во время пандемии
Орловские следователи заинтересовались домом с обрушивающимся потолком
25 и 26 апреля в Орловской области резко похолодает
В Орловском районе начали благоустройство дворов и спортивных площадок
Орловским полицейским удалось уговорить мужчину не прыгать с моста
В Орловской области 3613 человек остались без работы
Энергетики просят орловцев не накапливать задолженность в период самоизоляции
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 апреля
В Орловской области на 70,3% увеличились количество случаев укуса людей клещами
На 24 апреля в Орловской области выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом
В Орловской появился еще один яблоневый Сад памяти
В Орловской области стартовала «Вахта Памяти-2020»
Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей кредитов на зарплаты под 0%
Орловский губернатор проинспектировал, как решают проблему обманутых дольщиков
Предприниматели Орла могут подать заявление о прекращении деятельности без электронной подписи