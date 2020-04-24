В Орловской области создана комиссия по оценке качества дорог

24 Апр 2020 2020-04-24T16:53:47+03:00

В Орловской области создана комиссия, которая оценит качество дорог. Фото: Ольга СУПОНЕВА

До 15 мая специалисты должны осмотреть дороги региона и вынести вердикт их состоянию

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В Орловской области создана комиссия, которая оценит качество дорог. До 15 мая специалисты, вошедшие в нее, осмотрят дорогие регионального и межмуниципального значения.

Указ о создании комиссии подписал губернатор Андрей Клычков. В состав ее вошли представители разных Департамента строительства, ТЭК и ЖКХ, госавтоинспекторы, работники сферы дорожного хозяйства. Результаты осмотра дорог в дальнейшем планируется использовать при планировании их ремонта и обслуживания.

- Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать соответствующие комиссии для проведения осмотра состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU