В Орловской области создана комиссия по оценке качества дорог
В Орловской области создана комиссия, которая оценит качество дорог. До 15 мая специалисты, вошедшие в нее, осмотрят дорогие регионального и межмуниципального значения.
Указ о создании комиссии подписал губернатор Андрей Клычков. В состав ее вошли представители разных Департамента строительства, ТЭК и ЖКХ, госавтоинспекторы, работники сферы дорожного хозяйства. Результаты осмотра дорог в дальнейшем планируется использовать при планировании их ремонта и обслуживания.
- Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать соответствующие комиссии для проведения осмотра состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU