24 Апр 2020 2020-04-24T16:26:06+03:00

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В Орле продолжается дезинфекция улиц. Коммунальщики обрабатывают специальными средствами проезжую часть, тротуары, парковки.

Раствор, которым ведется обработка, содержит хлор. Он безопасен для людей и одобрен Роспотребнадзором. В целом бригады успевают обработать всю сеть городских улиц за 2-3 смены. Дезинфекции подвергаются не только дороги и тротуары, но и парковки. Ведет эту работу "Спецавтобаза".

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, вчера дезинфекция велась на нескольких улицах во четырех районах города. В том числе, "поливали" хлоросодержащим раствором главные артерии: Московское шоссе и Московскую улицу, Комсомольскую, мосты.

Дезинфекция продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU