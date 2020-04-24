2020-04-24T15:10:26+03:00
Общество

Детским садам в Орловской области выделят 15 млн рублей на ремонт и оборудование

Обновление ждет шесть дошкольных учреждений
Наталья Меркулова
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Детским садам в Орловской области выделят 15 млн рублей на ремонт и оборудованиеДетским садам в Орловской области выделят 15 млн рублей на ремонт и оборудованиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В 2020 году для ремонта и покупку необходимого оборудования для детских садов в Орловской области выделят более 15 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков.

Денежные средства выделены шести дошкольным учреждениям, расположенным в городе Мценск (детский сад №1), Ливны (детский сад №9 и №12), в Орловском районе (детский сад №8 в деревне Жилина) и Свердловском районе (Змиевский детский сад комбинированного вида № 1)

- Всего на эти цели выделено более 15 млн рублей, в том числе 5,4 млн рублей – на проведение ремонта и 9,7 млн рублей – на приобретение оборудования и инвентаря, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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