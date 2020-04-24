Детским садам в Орловской области выделят 15 млн рублей на ремонт и оборудование
В 2020 году для ремонта и покупку необходимого оборудования для детских садов в Орловской области выделят более 15 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков.
Денежные средства выделены шести дошкольным учреждениям, расположенным в городе Мценск (детский сад №1), Ливны (детский сад №9 и №12), в Орловском районе (детский сад №8 в деревне Жилина) и Свердловском районе (Змиевский детский сад комбинированного вида № 1)
- Всего на эти цели выделено более 15 млн рублей, в том числе 5,4 млн рублей – на проведение ремонта и 9,7 млн рублей – на приобретение оборудования и инвентаря, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU