24 Апр 2020 2020-04-24T15:10:26+03:00

Детским садам в Орловской области выделят 15 млн рублей на ремонт и оборудование Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В 2020 году для ремонта и покупку необходимого оборудования для детских садов в Орловской области выделят более 15 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков.

Денежные средства выделены шести дошкольным учреждениям, расположенным в городе Мценск (детский сад №1), Ливны (детский сад №9 и №12), в Орловском районе (детский сад №8 в деревне Жилина) и Свердловском районе (Змиевский детский сад комбинированного вида № 1)

- Всего на эти цели выделено более 15 млн рублей, в том числе 5,4 млн рублей – на проведение ремонта и 9,7 млн рублей – на приобретение оборудования и инвентаря, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU