2020-04-24T15:10:43+03:00
Общество

Орловские следователи заинтересовались домом с обрушивающимся потолком

Аварийным ветхое строение числится уже пять лет, а расселение жильцов грядет только в 2025 года
Наталья Меркулова
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Следователи заинтересовались аварийным домом по улице Серпуховской в Орле. Фото: пресс-служба администрации городаСледователи заинтересовались аварийным домом по улице Серпуховской в Орле. Фото: пресс-служба администрации города
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Инцидентом в многоквартирном доме № 113 по улице Серпуховской в Железнодорожном районе Орла заинтересовались следователи. Сотрудники регионального следственного комитета уже начали доследственную проверку.

Напомним, 23 декабря в одной из квартир, в которой живет многодетная семья, частично обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. Людям предложили временно переехать в гостиницу «Русь» и в маневренный жилой фонд.

По информации администрации города Орла, дому №113 уже 63 года. В 2015 году он признан аварийным, но по плану расселение произойдет только в 2024 или 2025 году. Также городские власти сообщили, что семья в квартире с обвалившимся потолком официально в ней не зарегистрирована.

- Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. По их результатам будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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