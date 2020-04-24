25 и 26 апреля в Орловской области резко похолодает

24 Апр 2020 2020-04-24T13:45:02+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, последняя суббота и воскресенье апреля выдадутся прохладными. Не порадует погода и солнцем.

25 апреля столбики термометров покажут днем +17 градусов, а ночью +3. Однако уже на следующий день температура в светлое время суток зафиксируется на отметке всего +8 (ночью +1).

Атмосферное давление в эти дни будет низким. В субботу – 731 мм рт.ст, а в воскресенье – 730.

25 и 26 числа ожидается пасмурная погода, временами дождь. В субботу небольшой юго-западный ветер. Всего 2 м/с. В воскресенье он сменит направление, будет дуть уже с севера-востока и усилится до 5 м/с.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU