В Орловском районе начали благоустройство дворов и спортивных площадок
В Орловском районе начали благоустройство дворов, спортивных и детских площадок. В этом году ремонт ждет жителей сразу пяти поселений.
В программу «Формирование современной городской среды» попали Знаменка, Лавровское, Неполодское, Пахомовское и Становское сельские поселения. Всего на их благоустройство запланировано израсходовать 46 миллионов рублей, из них 36,5 миллионов рублей – на дворы.
Сейчас подрядчики уже начали работу в Знаменке, в деревне Истомино, селе Лаврово и Плещеево.
- Выполнены работы по планировке территорий, земляные работы, перемещение грунта, произведена выпиловка деревьев, демонтаж бордюрного камня, обозначено расширение дороги, планировка парковочных мест, кое-где снято асфальтовое покрытие, обозначены места тротуаров и входных групп, завезен щебень и песок, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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