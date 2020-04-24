Орловским полицейским удалось уговорить мужчину не прыгать с моста
В Ливенском районе мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, срыгнув с Беломестненского моста. Очевидцы проезжали в это время на машине и, увидев, что человек стоит за перилами, позвонили в полицию.
На место происшествия выехала оперативная группа вместе с участковым Александром Болычевым, старшим лейтенантом полиции. Именно ему удалось уговорить отчаявшегося мужчину не совершать роковой поступок.
Участковый подошел к мужчине и начал с ним беседовать, пытаясь успокоить. Спустя 15 минут он протянул ему руку. Вскоре подоспели и сотрудники МЧС, которые помогли орловцу перелезть назад через ограждения.
- Мужчину доставили в Межмуниципальный отдел МВД России «Ливенский», где с ним провели профилактическую беседу, а затем передали родственникам, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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