В Орловской области 3613 человек остались без работы

24 Апр 2020 2020-04-24T12:40:19+03:00

Жители Орловской области продолжают вставать на учет по безработице в дистанционном режиме Фото: Архив "КП"

Жители области продолжают вставать на учет по безработице в дистанционном режиме

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В Орловской области центры занятости перешли на дистанционный режим работы. С 9 апреля они принимают заявления от людей потерявших работу только в удаленном режиме через портал «Работа в России» или Госуслуги.

Если 9 числа официально было зарегистрировано 3008 безработных, но 23 апреля уже 3613 человек. За этот период с заявлениями о постановке на учет обратились 3457 жителей региона.

- Прирост за сутки составил 295 заявлений. С 9 по 23 апреля признано безработными 605 человек, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, согласно указу Президента, люди, потерявшие работу после 1 марта 2020 года и официально вставшие на учет по безработице, будут получать максимальное ежемесячное пособие в размере МРОТ – 12130 рублей с апреля по июнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU