В Орловской области 3613 человек остались без работы
В Орловской области центры занятости перешли на дистанционный режим работы. С 9 апреля они принимают заявления от людей потерявших работу только в удаленном режиме через портал «Работа в России» или Госуслуги.
Если 9 числа официально было зарегистрировано 3008 безработных, но 23 апреля уже 3613 человек. За этот период с заявлениями о постановке на учет обратились 3457 жителей региона.
- Прирост за сутки составил 295 заявлений. С 9 по 23 апреля признано безработными 605 человек, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Напомним, согласно указу Президента, люди, потерявшие работу после 1 марта 2020 года и официально вставшие на учет по безработице, будут получать максимальное ежемесячное пособие в размере МРОТ – 12130 рублей с апреля по июнь.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU